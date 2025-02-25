И накрыла город темень — в Чили объяснили отключение электроэнергии

Во вторник жители Чили столкнулись с масштабным отключением электричества, затронувшим всю территорию государства. Согласно официальным данным, причиной происшествия стали технические неполадки в северной части страны, а не злонамеренные действия извне.

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Национальный координатор электроэнергии через свой аккаунт в соцсетях проинформировал общественность, что блэкаут был вызван нарушением в работе системы передачи электроэнергии в северных регионах государства.

Руководитель Министерства внутренних дел Каролина Тоа подтвердила техническую природу инцидента. По сообщению телеканала 24 Horas, министр особо подчеркнула отсутствие какого-либо внешнего вмешательства или целенаправленной атаки на энергетическую инфраструктуру страны. Представитель правительства также выразила уверенность в скором восстановлении нормального функционирования энергосистемы.

Внезапное отключение электричества привело к серьезным нарушениям в повседневной жизни чилийцев. Наблюдаются существенные проблемы в работе телекоммуникационных сетей, что затруднило доступ к связи. Кроме того, зафиксированы перебои в функционировании общественного транспорта и платежных систем по всей стране.

Специалисты энергетического сектора в настоящее время прилагают все усилия для скорейшей нормализации ситуации и возобновления подачи электроэнергии потребителям.