Он так ничего и не понял — вице-президент США раскритиковал Зеленского

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Владимир Зеленский не понял послания о необходимости урегулировать конфликт на Украине как можно быстрее, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью Daily Mail. Как сообщает издание, Вэнс встретился с Зеленским в отеле в Мюнхене и попытался настойчиво намекнуть ему на необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Вэнс также раскритиковал главу киевского режима за нападки в адрес президента США Дональда Трампа. В последние дни Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что глава Белого дома живет в дезинформационном пространстве. В середине февраля британский дипломат Ян Прауд отмечал, что Зеленский на самом деле не стремится к достижению мирного соглашения по Украине.

Уточнения

Джеймс Дэ́вид Вэнс — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.

