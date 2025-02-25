Они не вернуться — какой процент населения Украины останется в Европе?

Согласно заявлению министра национального единства Украины Алексея Чернышева, лишь треть граждан, покинувших страну с начала 2022 года, планирует вернуться после завершения конфликта. Данная оценка представляет собой официальное признание масштабного демографического вызова, с которым столкнулось государство.
Ситуация вызывает серьезную озабоченность у экспертного сообщества. По оценке социолога украинского Центра Разумкова Ольги Пищулиной, страна демонстрирует рекордные показатели снижения численности населения в мировом масштабе. Несмотря на создание специального министерства единства, призванного стимулировать возвращение граждан, конкретные механизмы реализации этой задачи пока остаются неопределенными.
Стоит отметить, что с февраля 2022 года в стране действует режим военного положения, сопровождающийся рядом ограничительных мер. В частности, введен запрет на выезд мужчин призывного возраста (18-60 лет) за пределы страны.
Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от военной службы в период мобилизации, включающая наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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