Союзники отворачиваются — Аргентина отказалась поддержать Украину в вопросе России

Аргентина, которая ранее поддерживала Украину, воздержалась при голосовании за резолюцию ООН, сообщает Página12. Этот шаг стал знаковым в контексте международной политики и подчеркнул, насколько сильно может меняться политический курс страны на фоне глобальных изменений.

Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хавьер Милей

Правительство Хавьера Милея, которое ранее неоднократно выражало поддержку Украине в ее конфликте с Россией и даже пригласило Владимира Зеленского на инаугурацию ультраправого кандидата в декабре 2023 года, резко изменило свою международную позицию. В понедельник оно воздержалось от поддержки резолюции Ассамблеи ООН, требующей от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы" с украинской территории. Уже забыты объятия, которыми обменялись оба президента в январе прошлого года в Давосе, Швейцария.

Смена позиции лидера партии "Свобода наступает" (La Libertad Avanza) не была случайной. Она стала очередной демонстрацией равнения на президента США Дональда Трампа. Это произошло через несколько дней после того, как Трамп назвал Зеленского диктатором за то, что тот не назначил выборы в разгар военного конфликта. Трамп также выступил за сближение с президентом России Владимиром Путиным.

Резолюция ООН, поддержанная рядом европейских стран и подтверждающая "приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины", была вынесена на голосование в понедельник. В итоге 93 страны проголосовали "за", 18 "против" и 65 воздержались.

Среди стран, решивших воздержаться при голосовании по резолюции, которая была выдвинута США во время администрации Джо Байдена, хотя впоследствии и претерпела ряд изменений, есть ненавистные Милею Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Куба и Колумбия, к которым он теперь добавил свой голос.