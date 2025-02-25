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Почему Китай не боится сближения России и США?

Мир

Согласно сообщению The Washington Post, домыслы западных "экспертов" о том, что налаживания отношений России с США может привести к потере союзника в лице Китая, лишены оснований. Авторы отмечают, что Москву и Пекин связывают крепкие узы партнерства, и в условиях меняющейся политической обстановки Китай нуждается в России.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Китая

Из-за стремительного сближения президента Дональда Трампа с Россией некоторые аналитики предположили, что он попытается провернуть маневр под кодовым названием "Никсон наоборот” и начнет угождать Москве, чтобы изолировать Пекин.

Однако, возвращение Трампа в Белый дом преподнесло Пекину массу неприятных сюрпризов. Президент США стремится выступить в роли посредника и как можно скорее завершить конфликт на Украине, перевернув с ног на голову многолетнюю политику США в отношении России. Китайский лидер Си Цзиньпин может усмотреть в этом и положительные моменты.

В третью годовщину начала российской спецоперации на Украине, Си переговорил с российским лидером Владимиром Путиным, подтвердив тесные связи стран и назвав Москву "настоящим другом" и "хорошим соседом", следует из китайской стенограммы беседы. Фоном для разговора послужили рассуждения о том, что резкая смена курса США при Трампе и налаживание им более тесных связей с Москвой может навредить Пекину. Некоторые аналитики предположили, что звонок был призван продемонстрировать прочность давнего альянса.

Однако эксперты в Вашингтоне и Пекине склонны полагать, что тревога китайских лидеров относительно перемен на геополитическом поле все же перемежается оптимизмом: они могут приветствовать дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Исследователь российско-китайских отношений Джозеф Торигиан из Американского университета в Вашингтоне считает, что звонок призван пресечь какие бы то ни было домыслы о том, что Россия откажется от своих отношений с Китаем в рамках масштабного соглашения по Украине. Он также полагает, что в действительности Китай не так уж сильно встревожен.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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