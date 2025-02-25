Ядерный расклад — Франция готова предоставить свой арсенал для Европы

Согласно сообщению газеты The Telegraph, Франция готова разместить свои истребители, оснащенные ядерным оружием, на территории Германии. Этот шаг, по мнению издания, может усилить напряженность среди европейских лидеров, которые все чаще говорят о необходимости независимости от США.

Фото: commons.wikimedia.org by Ibex73, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Министерство иностранных дел Франции

Авторы статьи отмечают, что Франция планирует предложить свои средства ядерного сдерживания для защиты Европы. Такое решение связано с угрозами США вывести свои войска с континента.

Фридрих Мерц, вероятный будущий канцлер Германии после недавних выборов, призвал Великобританию и Францию расширить свой ядерный зонтик для упрочнения "независимости" Европы от Америки при возможном возвращении Дональда Трампа к власти. Один из французских чиновников сообщил The Telegraph, что переброска истребителей станет сигналом для Владимира Путина. В свою очередь, дипломаты в Берлине предположили, что Кир Стармер скоро последует примеру Франции.

"Разместить несколько французских истребителей с ядерным оружием в Германии несложно, однако это будет мощный посыл", — прокомментировал источник. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил этот план с Мерцем перед своей поездкой в Белый дом, где представил свой план европейской безопасности и обороны Украины Трампу.

На встрече в Белом доме президент США заявил, что его страна не предоставит Украине гарантий безопасности после подписания мирного соглашения. Макрон, выступая на одной трибуне с Трампом, подчеркнул, что мир "не должен стать капитуляцией Украины" и призвал европейцев сделать больше для защиты континента.

Тем временем США столкнулись с союзниками из-за резолюции ООН по украинскому конфликту. Вашингтон проголосовал вместе с Россией против резолюции с осуждением спецоперации и призывом к выводу войск. США уже давно гарантируют безопасность Европы с помощью арсенала из почти 100 ядерных ракет, часть которых размещена на американской военной базе в Германии.

Французские средства ядерного сдерживания в настоящее время не зависят от НАТО, тогда как британские считаются ключевым элементом оборонной стратегии альянса. Мерц заявил, что Париж и Лондон должны обсудить возможность расширения своей ядерной защиты на Германию, предупредив, что США при Трампе "безразличны к судьбе Европы".

Бывший премьер-министр Борис Джонсон заявил, что у Украины есть "моральное право" обзавестись ядерным оружием из-за нарастающей угрозы со стороны России. Немецкие дипломатические источники предположили, что переговоры о европейском сдерживании для Германии еще не начались, поскольку Мерц увяз в дискуссиях по формированию коалиционного правительства.

Макрон призвал Европу обсудить роль французского ядерного оружия в обороне континента. Один дипломат из Берлина заявил, что французское предложение усилит нажим на Стармера поступить аналогично и доказать, что он серьезно настроен внести свой вклад в европейскую безопасность. Британский премьер-министр занял сторону европейских лидеров в вопросе урегулирования украинского конфликта и намерен подписать с ЕС пакт о безопасности и обороне.

"Если французы решат разместить средства ядерного сдерживания в Германии, это станет стимулом для британцев последовать их примеру", — сказал дипломат. Однако он предупредил, что если американцы не выведут свои ядерные средства из Германии, соответствующий запрос вряд ли поступит официально.

Арсенал Франции насчитывает около 300 стратегических боезарядов подводного и воздушного базирования. Британский ядерный потенциал размещен на четырех подводных лодках класса Vanguard, каждая из которых может нести до 16 боеголовок. В своей речи на саммите в Киеве Стармер заявил, что "у Москвы на руках далеко не все козыри в этом конфликте" и что Великобритания готова поддержать будущее соглашение миротворческим контингентом.