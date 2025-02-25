РРазрушение альянса — Трамп может исключить ряд стран из НАТО

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Финский эксперт Юсси Лассила высказал опасения, что в ходе потенциальных мирных переговоров Россия может выдвинуть требование о выходе Швеции и Финляндии из НАТО. По его мнению, для Москвы это не просто вопрос безопасности, а ключевая стратегия, направленная на ограничение влияния альянса в Европе.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Лассила, представляющий Финский институт внешней политики, считает, что Кремль стремится к "комплексному обсуждению" вопросов европейской безопасности, которое на практике может означать сокращение присутствия США и НАТО на континенте.

Эксперт подчеркнул, что конечная цель России — вынудить США покинуть Европу, оставив ее под влиянием Москвы в сфере безопасности. Лассила напомнил, что ранее Россия уже требовала от НАТО вернуться к границам 1997 года, что означало бы вывод войск из Польши и стран Прибалтики. Сегодня, по его мнению, это требование может быть выдвинуто вновь, но в еще более жесткой форме. Если Россия будет настаивать на "возвращении в 1997 год", это автоматически поставит под вопрос членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Лассила призвал к готовности и хладнокровию в случае таких требований. Он также отметил, что у России появилась "беспрецедентная" возможность добиться своих целей, поскольку президент США Дональд Трамп, по его мнению, больше заинтересован в прекращении конфликта на Украине, чем в сохранении единства альянса. Эксперт считает, что Трамп может пойти на уступки России, что поставит под угрозу недавнее вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Россия традиционно выступает против расширения западных альянсов, особенно за счет бывших советских республик и соседних стран, и воспринимает НАТО как прямую угрозу своей безопасности. Недавно Кремль намекнул, что может согласиться с членством Украины в ЕС, но категорически против ее вступления в НАТО.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

