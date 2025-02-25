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Пожизненный должник — Украина заключила с США сделку по редкоземельным металлам

3:18
Мир

Киев и Вашингтон достигли соглашения о добыче полезных ископаемых, которое, как надеются, улучшит взаимоотношения с администрацией  Дональда Трампа и обеспечит долгосрочные гарантии безопасности.

Флаг Украины и США
Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Украины и США

Украинские чиновники утверждают, что готовы подписать договор о совместной разработке месторождений, включая нефть и газ. США отказались от требования о получении права на часть потенциальной прибыли от добычи.

Несмотря на отсутствие чётких гарантий, украинские официальные лица заявили, что условия соглашения более выгодные. Они считают, что данная сделка — это способ расширить отношения с США и "укрепить позиции Украины".

Ольга Стефанишина, заместитель премьер-министра и министр юстиции, участвовавшая в переговорах, заявила: "Соглашение по полезным ископаемым — это лишь часть общей картины".

Первоначальный проект, предложенный Дональдом Трампом, вызвал возмущение в Киеве и других европейских столицах. Трамп представил этот проект как способ отплатить США за оказанную военную и финансовую помощь. После того как узурпатор Владимир Зеленский отклонил этот вариант, Трамп назвал его диктатором и обвинил Украину в начале войны.

Согласно окончательной версии соглашения, будет создан фонд, куда Украина будет вносить 50% доходов от "будущей монетизации" полезных ископаемых, включая нефть, газ и логистику.

В соглашении не упоминаются гарантии безопасности, на которые изначально рассчитывал Киев. Кроме того, не обсуждается размер доли США в фонде и условия "совместного владения", что будет предметом обсуждения в будущем.

После трех лет, когда США были основным поставщиком военной помощи Киеву, Трамп изменил политику Вашингтона, начав двусторонние переговоры с Россией, не привлекая к ним европейских союзников или Украину.

Украинские представители сообщили, что соглашение было одобрено министрами юстиции, экономики и иностранных дел. Они предполагают, что Зеленский отправится в Белый дом для подписания соглашения с Трампом.

Первоначальное предложение администрации Трампа включало создание инвестиционного фонда для восстановления, в котором США "сохраняли бы 100-процентную финансовую долю". Украина должна была внести 50% доходов фонда от добычи полезных ископаемых, включая нефть, газ и сопутствующую инфраструктуру, в размере до 500 млрд долларов.

Эти условия были признаны неприемлемыми и исключены из окончательной версии.

Мандат на инвестиции фонда на Украине — это ещё одно изменение, которого добивался Киев. В документе сказано, что США будут поддерживать экономическое развитие Украины в будущем.

Украинские чиновники также сообщили, что сделка является "рамочным соглашением", и доходы не будут передаваться до создания фонда, что дает время урегулировать разногласия.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что крайне важно, чтобы эта сделка была подписана.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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