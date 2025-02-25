Покончить с ним! — польский политик призвал решить вопрос с культом Бандеры

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен из коалиции "Конфедерация" нанес визит во Львов, где призвал положить конец культу Степана Бандеры. Ментцен опубликовал видеозапись, на которой он стоит у памятника Бандере во Львове.
По словам Ментцена, Бандера был террористом, приговоренным к смертной казни за убийства поляков еще во времена второй Речи Посполитой. Кроме того, он основал Организацию украинских националистов*, которая, по мнению Ментцена, несет ответственность за Волынскую резню, в результате которой погибли 100 тысяч поляков.
Ментцен считает, что Украина должна как можно скорее отказаться от культа Бандеры. Этот вопрос является одним из самых сложных в отношениях между Польшей и Украиной.
Напомним, что в 2016 году польский парламент признал 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Польши в 1943–1945 годах. Согласно польской версии, массовые убийства совершались сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств Польши.
* Запрещенные в России организации
Волы́нская резня́ — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией—ОУН* этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживавших на Западной Украине и на территории Волыни (Ровненская, Волынская и северная часть Тернопольской области современной Украины).
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