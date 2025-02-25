Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владельцы аэрогрилей, срочно проверьте это, чтобы избежать пожара
Союзники отворачиваются — Аргентина отказалась поддержать Украину в вопросе России
Почему Китай не боится сближения России и США?
Не просто усталость: 5 странных признаков депрессии, о которых никто не говорит
Ядерный расклад — Франция готова предоставить свой арсенал для Европы
В США посмеялись над требованием Зеленского дать ему ядерное оружие
Если Tesla — это iPhone, то Mercedes теперь сделал Nokia 3310 среди электромобилей
Легендарное растение, спасающие берега от разрушения
РРазрушение альянса — Трамп может исключить ряд стран из НАТО

Покончить с ним! — польский политик призвал решить вопрос с культом Бандеры

1:22
Мир

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен из коалиции "Конфедерация" нанес визит во Львов, где призвал положить конец культу Степана Бандеры. Ментцен опубликовал видеозапись, на которой он стоит у памятника Бандере во Львове.

Флаг
Фото: wikimapia by Mateusz War, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг

По словам Ментцена, Бандера был террористом, приговоренным к смертной казни за убийства поляков еще во времена второй Речи Посполитой. Кроме того, он основал Организацию украинских националистов*, которая, по мнению Ментцена, несет ответственность за Волынскую резню, в результате которой погибли 100 тысяч поляков.

Ментцен считает, что Украина должна как можно скорее отказаться от культа Бандеры. Этот вопрос является одним из самых сложных в отношениях между Польшей и Украиной.

Напомним, что в 2016 году польский парламент признал 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Польши в 1943–1945 годах. Согласно польской версии, массовые убийства совершались сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств Польши.

* Запрещенные в России организации

Уточнения

Волы́нская резня́ — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией—ОУН* этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживавших на Западной Украине и на территории Волыни (Ровненская, Волынская и северная часть Тернопольской области современной Украины).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Еда и рецепты
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа Аудио 
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Авто
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС Аудио 
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Последние материалы
Союзники отворачиваются — Аргентина отказалась поддержать Украину в вопросе России
Почему Китай не боится сближения России и США?
Не просто усталость: 5 странных признаков депрессии, о которых никто не говорит
Ядерный расклад — Франция готова предоставить свой арсенал для Европы
В США посмеялись над требованием Зеленского дать ему ядерное оружие
Если Tesla — это iPhone, то Mercedes теперь сделал Nokia 3310 среди электромобилей
Легендарное растение, спасающие берега от разрушения
РРазрушение альянса — Трамп может исключить ряд стран из НАТО
Отказ от санкций против России спас экономику Грузии
Забудьте о чётком контуринге: главный визажист раскрыл антитренды макияжа 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.