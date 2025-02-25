Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает РИА Новости. На встрече Сергей Лавров сообщил о начале выполнения Договора по всеобъемлющему стратегическому партнерству, подписанного Москвой и Тегераном в январе.
Перед этим Сергей Лавров провел переговоры с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи, обсудил ситуацию в Сирии и другие темы. Сергей Лавров также поделился оценками по поводу контактов США и России с министром иностранных дел Ирана.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия, и что США намерены предотвратить это, кроме того, президент США заявлял, что США готовы заключить новое соглашение с Ираном.
Министерство иностранных дел Ирана — государственный орган исполнительной власти Ирана, осуществляющий государственное управление в области отношений Ирана с иностранными государствами и международными организациями.
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