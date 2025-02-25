Мексика проводит переговоры с правительством США по торговой политике. Известно, что через неделю истекает срок, на который Трамп отложил введение пошлин на товары из Мексики. Об этом пишет Reuters.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ожидает достижения соглашения, которое могло бы предотвратить потенциальную торговую войну с США. Она сообщила, что план на случай введения пошлин остается в силе. Мексика готова ввести ответные тарифы на американские товары.
Экономика Мексики зависит от торговли с США. Около 80% экспорта товаров приходится на США. Ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Мексики. После переговоров с Мексикой США отложили введение пошлин.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.
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