Мексика проводит переговоры с правительством США по торговой политике

Избежать торговой войны: Мексика ведет переговоры с Трампом

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Мексика проводит переговоры с правительством США по торговой политике. Известно, что через неделю истекает срок, на который Трамп отложил введение пошлин на товары из Мексики. Об этом пишет Reuters.

Фото: Веб-сайт правительства Мексики Клаудия Шейнбаум

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ожидает достижения соглашения, которое могло бы предотвратить потенциальную торговую войну с США. Она сообщила, что план на случай введения пошлин остается в силе. Мексика готова ввести ответные тарифы на американские товары.

Экономика Мексики зависит от торговли с США. Около 80% экспорта товаров приходится на США. Ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Мексики. После переговоров с Мексикой США отложили введение пошлин.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

