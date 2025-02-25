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Цены на электричество в странах Прибалтики значительно выросли

Цены на электоэнергию взлетели: в Прибалтике сильно возросла стоимость электричества
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Мир

Цены на электричество в странах Прибалтики значительно выросли по сравнению с Финляндией, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ.

флаг ЕС
Фото: Веб-сайт ЕС
флаг ЕС

Во вторник, 25 февраля, среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве превысила стоимость энергии в Финляндии в 26 раз. 

8 февраля Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). После страны Прибалтики (Эстония, Латвия и Литва) присоединились к энергосистеме Европейского союза.

Ранее СМИ писали о том, что удорожание энергии нанесло серьезный ущерб экономике стран Прибалтики.

Уточнения

Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии.
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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