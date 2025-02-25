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Европа теряет влияние в международной политике, об этом сообщают СМИ

Влияние ослабевает: Европа теряет статус и влияние в международной политике
0:49
Мир

Европа теряет своё влияние в международной политике, а её статус в мировой политике продолжает ослабевать, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью Foreign Affairs.

флаг ЕС
Фото: Веб-сайт ЕС
флаг ЕС

Авторы отмечают, что Европа сталкивается с трудностями из-за своей политической раздробленности.

В условиях роста геополитической конкуренции на международной арене ЕС приходится самостоятельно поддерживать баланс, который ранее обеспечивался сотрудничеством с Вашингтоном. Однако возможности Европы в этом ограничены. Страны ЕС переживают период острого политического кризиса.

Ранее стало известно, что трейдеры начали забирать золотые слитки из Банка Англии из-за опасений по поводу начала торговой войны и экономических причин.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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