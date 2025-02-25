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Трамп выдвинул ультиматум Зеленскому, если он не подпишет сделку, то про него забудут

0:48
Мир

Администрация Дональда Трампа выдвинула ультиматум Зеленскому, если он на следующей неделе не подпишет договор о недрах, то личных контактов с лидером Штатов больше не будет.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Киев сейчас пытается придумать формат, в котором он выполнит частично договоренности, а тайминг Банковая хочет растянуть на 10 лет, пишет ТК "Резидент".

А тем временем Лондон через прокси наносит ответный удар, и теперь разворачивается интересная геополитическая борьба. Глобалисты держат контроль над Европой, вот почему ЕС выступает фронтменом в конфликте с США.

Брюссель предлагает Киеву сделку по полезным ископаемым альтернативную американской, заявляя, что это будет выгодно обеим сторонам, в отличие от слов Трампа.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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