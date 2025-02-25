Администрация Дональда Трампа выдвинула ультиматум Зеленскому, если он на следующей неделе не подпишет договор о недрах, то личных контактов с лидером Штатов больше не будет.
Киев сейчас пытается придумать формат, в котором он выполнит частично договоренности, а тайминг Банковая хочет растянуть на 10 лет, пишет ТК "Резидент".
А тем временем Лондон через прокси наносит ответный удар, и теперь разворачивается интересная геополитическая борьба. Глобалисты держат контроль над Европой, вот почему ЕС выступает фронтменом в конфликте с США.
Брюссель предлагает Киеву сделку по полезным ископаемым альтернативную американской, заявляя, что это будет выгодно обеим сторонам, в отличие от слов Трампа.
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Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.