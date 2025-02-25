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В Марселе задержали двух человек в связи с поджогом консульства России

Задержаны двое подозреваемых в совершении поджога консульства России
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Мир

Известно, что некоторое число российских туристов ездит во Францию на отдых. Однако поездка может оказаться небезопасной. Ранее МИД России сообщал, что российские дипломаты получают угрозы и находятся под давлением в Европе.

пожарная машина
Фото: Веб-сайт правительства Франции
пожарная машина

25 февраля в Марселе задержали двух мужчин в связи с поджогом российского консульства. Об этом сообщает "Царьград". Задержанных опознали по записям камер видеонаблюдения, об этом пишут СМИ.

Правоохранительные органы сообщили, что для поджога были использованы три полулитровые пластиковые бутылки. Полиция Франции провела анализ жидкости, находившейся в бутылках. 

Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Уточнения

Марсель — второй по численности населения город Франции на юго-востоке страны в регионе Прованс.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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