В Марселе задержали двух человек в связи с поджогом консульства России

Известно, что некоторое число российских туристов ездит во Францию на отдых. Однако поездка может оказаться небезопасной. Ранее МИД России сообщал, что российские дипломаты получают угрозы и находятся под давлением в Европе.
25 февраля в Марселе задержали двух мужчин в связи с поджогом российского консульства. Об этом сообщает "Царьград". Задержанных опознали по записям камер видеонаблюдения, об этом пишут СМИ.
Правоохранительные органы сообщили, что для поджога были использованы три полулитровые пластиковые бутылки. Полиция Франции провела анализ жидкости, находившейся в бутылках.
Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Марсель — второй по численности населения город Франции на юго-востоке страны в регионе Прованс.
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Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.