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США могут снять санкции с России в ближайшем будущем

Санкции отменяются? США могут снять санкции с России в ближайшем будущем
Мир

Известно, что отношения между Европейским союзом и США сильно испортились, когда президентом США стал Дональд Трамп. В ЕС уже посчитали, какие убытки могут понести страны Европейского союза от пошлин. А вот отношения между США и Россией начали улучшаться.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

США могут снять санкции с России в ближайшем будущем. Об этом пишут Известия, со ссылкой на Financial Times. Газета утверждает, что в ходе переговоров в Эр-Рияде Россия передала список различных бизнес-предложений.

Ожидается, что американские санкции против России будут сняты в ближайшее время. Об этом пишут Известия. Министр финансов США Скотт Бессент 20 февраля допустил частичную отмену санкций в зависимости от хода переговоров между двумя странами. 

Ранее Дональд Трамп заявлял о возможном введении пошлины на товары из ЕС. Кроме того, ранее стало известно, что трейдеры начали забирать золотые слитки из Банка Англии из-за опасений по поводу начала торговой войны и экономических причин.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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