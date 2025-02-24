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Прошли переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

В Турции прошли переговоры между Лавровым и Эрдоганом
0:56
Мир

В Анкаре прошли переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, об этом заявили в канцелярии турецкого президента. Переговоры длились около часа, об этом сообщают РИА Новости. 

Министр иностранных дел России
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
Министр иностранных дел России

Основными темами обсуждения стали отношения стран и международная обстановка. Ранее министр иностранных дел России провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. 

В Министерстве иностранных дел России отметили, что во время состоявшихся встреч и обсуждений была подтверждена приверженность России и Турции к выполнению ранее достигнутых договоренностей.

Недавно в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры, где стороны договорились о возобновлении двустороннего сотрудничества. Стороны назвали переговоры конструктивными.

Уточнения

Министерство иностранных дел — министерство Турции, осуществляющее политику Турции в сфере международных отношений.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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