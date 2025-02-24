В Анкаре прошли переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, об этом заявили в канцелярии турецкого президента. Переговоры длились около часа, об этом сообщают РИА Новости.
Основными темами обсуждения стали отношения стран и международная обстановка. Ранее министр иностранных дел России провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
В Министерстве иностранных дел России отметили, что во время состоявшихся встреч и обсуждений была подтверждена приверженность России и Турции к выполнению ранее достигнутых договоренностей.
Недавно в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры, где стороны договорились о возобновлении двустороннего сотрудничества. Стороны назвали переговоры конструктивными.
Министерство иностранных дел — министерство Турции, осуществляющее политику Турции в сфере международных отношений.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.