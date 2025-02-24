Трамп отказался называть Путина диктатором, как до этого назвал Зеленского

Американский президент Дональд Трамп отказался называть Владимира Путина диктатором, как он до этого назвал Владимира Зеленского.
По словам лидера США, он "не использует эти слова необдуманно".
Также он назвал "непростой задачей" возвращение Украине утраченной территории, а совместные экономические проекты Вашингтона и Москвы отвечают интересам долгосрочного мира.
Трамп подчеркнул, что Европа одалживает Киеву деньги, но получает их обратно. Обеспечение украинской безопасности после урегулирования конфликта будет обеспечивать Европа, подытожил президент США.
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