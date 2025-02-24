Трамп отказался называть Путина диктатором, как до этого назвал Зеленского

Американский президент Дональд Трамп отказался называть Владимира Путина диктатором, как он до этого назвал Владимира Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

По словам лидера США, он "не использует эти слова необдуманно".

Также он назвал "непростой задачей" возвращение Украине утраченной территории, а совместные экономические проекты Вашингтона и Москвы отвечают интересам долгосрочного мира.

Трамп подчеркнул, что Европа одалживает Киеву деньги, но получает их обратно. Обеспечение украинской безопасности после урегулирования конфликта будет обеспечивать Европа, подытожил президент США.