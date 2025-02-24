Лидер ХСС заявил о возможности создания коалиционного правительства с СДПГ

ХДС/ХСС и СДПГ сформируют правительство? Лидер ХСС сделал заявление

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На данный момент блок ХДС/ХСС, одержавший победу на внеочередных выборах в бундестаг, имеет единственный вариант для коалиции — с СДПГ. Все другие возможности исключены, заявил лидер ХСС Маркус Зедер. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: Веб-сайт правительства Германии Маркус Зёдер и Ангела Меркель

В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, блок ХДС/ХСС получил 28,6% голосов, что обеспечило ему победу. Второе место заняла партия "Альтернатива для Германии" с результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) под руководством действующего канцлера Олафа Шольца заняли третье место, набрав 16,4% голосов. На территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла другие партии по числу голосов.

Уточнения

Досрочные парламентские выборы в Германии состоялись 23 февраля 2025 года.

