Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп отказался называть Путина диктатором, как до этого назвал Зеленского
Косметологи раскрыли тайну: почему порядок нанесения косметики — это не главное
Эти три ошибки совершают все новички-бегуны
Kia ищет новых сотрудников в России
Эти советские вещи снова в моде — они отлично впишутся в ваш интерьер
Юрист объяснил, как Лариса Долина отстояла свою квартиру: спокойно себе живёт
Российские автовладельцы выбирают Volkswagen Polo
Евросоюз ввёл санкции ещё против двух российских спортсменов
Ваша подушка потеряла форму? Вот как вернуть ей упругость с помощью стирки

Дональд Трамп заявил, что Россия и США обсуждают крупные экономические проекты

Россия и США обсуждают крупные экономические проекты
0:58
Мир

Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией о крупных проектах в области экономики. Об этом пишут РИА Новости. Недавно в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Обсуждалось и восстановление экономического сотрудничества. 

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Позже президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о Владимире Зеленском. В частности, Трамп назвал Зеленского диктатором. Трамп также указал, что Зеленский имеет очень низкий рейтинг.

Известно, что сегодня президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Макрон планирует переубедить Трампа по определенным вопросам и представить свои предложения.

Ранее стало известно, что трейдеры начали забирать золотые слитки из Банка Англии из-за опасений по поводу начала торговой войны и экономических причин.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю
Наука и техника
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю Аудио 
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром
Садоводство, цветоводство
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром Аудио 
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Шоу-бизнес
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Последние материалы
Трамп отказался называть Путина диктатором, как до этого назвал Зеленского
Косметологи раскрыли тайну: почему порядок нанесения косметики — это не главное
Эти три ошибки совершают все новички-бегуны
Kia ищет новых сотрудников в России
Эти советские вещи снова в моде — они отлично впишутся в ваш интерьер
Юрист объяснил, как Лариса Долина отстояла свою квартиру: спокойно себе живёт
Российские автовладельцы выбирают Volkswagen Polo
Евросоюз ввёл санкции ещё против двух российских спортсменов
Ваша подушка потеряла форму? Вот как вернуть ей упругость с помощью стирки
Поливаем пахиру: это спасёт растение от гибели — вот, что нужно делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.