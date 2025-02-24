Дональд Трамп заявил, что Россия и США обсуждают крупные экономические проекты

Россия и США обсуждают крупные экономические проекты

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Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией о крупных проектах в области экономики. Об этом пишут РИА Новости. Недавно в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Обсуждалось и восстановление экономического сотрудничества.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Позже президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о Владимире Зеленском. В частности, Трамп назвал Зеленского диктатором. Трамп также указал, что Зеленский имеет очень низкий рейтинг.

Известно, что сегодня президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Макрон планирует переубедить Трампа по определенным вопросам и представить свои предложения.

Ранее стало известно, что трейдеры начали забирать золотые слитки из Банка Англии из-за опасений по поводу начала торговой войны и экономических причин.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

