Дональд Трамп заявил, что Россия и США обсуждают крупные экономические проекты

Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией о крупных проектах в области экономики. Об этом пишут РИА Новости. Недавно в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Обсуждалось и восстановление экономического сотрудничества.
Позже президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о Владимире Зеленском. В частности, Трамп назвал Зеленского диктатором. Трамп также указал, что Зеленский имеет очень низкий рейтинг.
Известно, что сегодня президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Макрон планирует переубедить Трампа по определенным вопросам и представить свои предложения.
Ранее стало известно, что трейдеры начали забирать золотые слитки из Банка Англии из-за опасений по поводу начала торговой войны и экономических причин.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.
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Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.