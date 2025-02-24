55-летний турок поселился в пещере: что с ним произошло?

55-летний житель Турции Али Бозоглан, дом которого был уничтожен землетрясением 6 февраля в Хатае, два года находится в пещере. Мужчина поселился там после трагедии.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Eclipsa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Пещера Деветаки (Деветашка). Болгария

У "пещерного жителя" есть жена и трое детей, которые выбрали более комфортный образ жизни. Семье, пережившей катастрофу в 2023 году, предоставили контейнер, но глава семейства решил найти место безопаснее и ушёл в пещеру, пишет KP. RU.

Али Бозоглан рассказал в интервью местным СМИ, что ему очень нравится вести "пещерный" образ жизни. Он страдает лишь от проблем с электричеством, мышами и змеями. Однако из-за атмосферы спокойствия он готов и с этим смириться.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

