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55-летний турок поселился в пещере: что с ним произошло?

Мир

55-летний житель Турции Али Бозоглан, дом которого был уничтожен землетрясением 6 февраля в Хатае, два года находится в пещере. Мужчина поселился там после трагедии.

Пещера Деветаки (Деветашка). Болгария
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Eclipsa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Пещера Деветаки (Деветашка). Болгария

У "пещерного жителя" есть жена и трое детей, которые выбрали более комфортный образ жизни. Семье, пережившей катастрофу в 2023 году, предоставили контейнер, но глава семейства решил найти место безопаснее и ушёл в пещеру, пишет KP. RU.

Али Бозоглан рассказал в интервью местным СМИ, что ему очень нравится вести "пещерный" образ жизни. Он страдает лишь от проблем с электричеством, мышами и змеями. Однако из-за атмосферы спокойствия он готов и с этим смириться.

 

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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