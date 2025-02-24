Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского президента Эммануэля Макрона, когда его машина подъехала к Белому дому. Об этом пишут РИА Новости.
Журналист Дэвид Томпсон считает, что действия Трампа свидетельствуют о его отношении к Франции. Президент Франции прибыл на переговоры с Трампом, чтобы повлиять на позицию президента США по ряду вопросу. Известно, что в переговорах с Трампом будет участвовать и премьер-министр Великобритании.
Ранее Дональд Трамп ввел пошлины на поставки стали и алюминия в США. Известно, что трейдеры начали забирать золотые слитки из Банка Англии из-за опасений по поводу начала торговой войны и экономических причин.
Недавно в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры, где стороны договорились о возобновлении двустороннего сотрудничества.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.
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