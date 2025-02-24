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Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского президента Эммануэля Макрона

Трамп не встретил: президент США не вышел встретить Макрона у Белого дома
Мир

Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского президента Эммануэля Макрона, когда его машина подъехала к Белому дому. Об этом пишут РИА Новости.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Журналист Дэвид Томпсон считает, что действия Трампа свидетельствуют о его отношении к Франции. Президент Франции прибыл на переговоры с Трампом, чтобы повлиять на позицию президента США по ряду вопросу. Известно, что в переговорах с Трампом будет участвовать и премьер-министр Великобритании.

Ранее Дональд Трамп ввел пошлины на поставки стали и алюминия в США. Известно, что трейдеры начали забирать золотые слитки из Банка Англии из-за опасений по поводу начала торговой войны и экономических причин.

Недавно в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры, где стороны договорились о возобновлении двустороннего сотрудничества. 

Уточнения

Торговая война  — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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