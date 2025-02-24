Премьер-министр Венгрии заявил, что Украина не вступит в ЕС, так как сейчас для этого нет никаких условий

Известно, что отношения ЕС и США сильно испортились. В Европейском союзе уже подсчитали, какие убытки могут принести пошлины на сталь и алюминий. В ближайшее время экономика ЕС может испытать еще большие трудности.
Премьер-министр Венгрии заявил, что Украина не вступит в ЕС, так как для этого сейчас нет никаких условий, кроме того, это может уничтожить экономику Венгрии. Об этом пишут Известия.
Премьер-министр заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС без поддержки Венгрии. Кроме того, Виктор Орбан сообщил, что Украина не станет членом НАТО.
Ранее в своей речи в Будапеште 22 февраля 2025 года Виктор Орбан заявил, что Украина никогда не станет членом ЕС вопреки воле Венгрии.
Правительство Венгрии — главный орган исполнительной власти страны, несущий ответственность перед парламентом.
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Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.