Борис Джонсон: соглашение Трампа по месторождениям Украины — это афера

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Соглашение американского президента по месторождениям Украины — это афера.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Boris Johnson in October 2020

Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я не могу это воспринять. Это афера про минеральные ресурсы. Ни одной копейки не должно пойти на этот фонд, который они предлагают создать совместно с Украиной. Здесь очень большая цена вопроса", — на форуме в Киеве сказал экс-премьер.

Он также раскритиковал заявления Дональда Трампа по украинскому кейсу и заявил, что американская новая политика противоречит курсу на поддержку Украины.

Напомним, Трамп хочет создать фонд в 500 млрд долларов, который бы Киев наполнил деньгами в счёт компенсации за оказанную помощь.