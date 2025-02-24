Борис Джонсон: соглашение Трампа по месторождениям Украины — это афера

Соглашение американского президента по месторождениям Украины — это афера.
Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Я не могу это воспринять. Это афера про минеральные ресурсы. Ни одной копейки не должно пойти на этот фонд, который они предлагают создать совместно с Украиной. Здесь очень большая цена вопроса", — на форуме в Киеве сказал экс-премьер.
Он также раскритиковал заявления Дональда Трампа по украинскому кейсу и заявил, что американская новая политика противоречит курсу на поддержку Украины.
Напомним, Трамп хочет создать фонд в 500 млрд долларов, который бы Киев наполнил деньгами в счёт компенсации за оказанную помощь.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.