Постоянный представитель РФ при международных организациях Михаил Ульянов сообщил о возможном изменении позиции ведущих стран ЕС

Известно, что отношения между ЕС и США очень сильно испортились, когда президентом США стал Дональд Трамп. В ЕС уже рассчитали, какие убытки могут понести страны Европейского союза от пошлин на сталь и алюминий. Кроме того, ранее стало известно, что трейдеры начали забирать золотые слитки из Банка Англии из-за опасений по поводу начала торговой войны и экономических причин. На этом фоне в ЕС все чаще звучат заявления о слабости союза.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что лидеры ведущих стран Евросоюза и западные чиновники больше не говорят о возможной победе над Россией. Он задается вопросом забыта ли эта позиция в ЕС. Об этом сообщает "Царьград", ссылаясь на Telegram-канал Михаила Ульянова.
Ранее в Эр-Рияде прошли переговоры между Россией и США. Стороны назвали переговоры конструктивными.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.
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Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.