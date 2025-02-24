Доносились хриплые крики. Зеленский накричал на американского министра

Украинский лидер Владимир Зеленский в истерике сорвался на главу министерства финансов США Скотта Бессента.
Произошло это во время переговоров о сделке по недрам Украины, пишет Financial Times.
По словам автора, встреча проходила на повышенных тонах — украинский диктатор был весьма рассержен, когда министра из США потребовал от него подписания соглашения немедленно.
"Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать", — сообщает газета.
Причиной конфликта была американская позиция, которая настаивала на получении 50 процентов прав на редкоземельные элементы и другие полезные ископаемые в обмен на оказанную поддержку Украине.
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