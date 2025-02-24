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Европа против мира: Стармер и Макрон хотят сорвать переговоры США с Россией

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Мир

Париж и Лондон объединяются против мирных переговоров с Россией.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон и Кир Стармер решили надавить на Дональда Трампа и уговорить отказаться от переговоров с РФ в двустороннем формате, пишет The Times.

Взамен Европа готова взять на себя "гарантии безопасности" для Киева.

"Стармер и Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине, когда встретятся с президентом США на этой неделе", — пишет автор.

Параллельное французский президент и британский премьер подготовили план по отправке 30 тысяч солдат на Украину после окончания конфликта.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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