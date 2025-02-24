Европа против мира: Стармер и Макрон хотят сорвать переговоры США с Россией

Париж и Лондон объединяются против мирных переговоров с Россией.
Эммануэль Макрон и Кир Стармер решили надавить на Дональда Трампа и уговорить отказаться от переговоров с РФ в двустороннем формате, пишет The Times.
Взамен Европа готова взять на себя "гарантии безопасности" для Киева.
"Стармер и Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине, когда встретятся с президентом США на этой неделе", — пишет автор.
Параллельное французский президент и британский премьер подготовили план по отправке 30 тысяч солдат на Украину после окончания конфликта.
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Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.