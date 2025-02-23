Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг, об этом пишет РИА Новости. Шольц отметил, что результат выборов оказался для СДПГ печальным, и сообщил, что и он несет ответственность за поражение.
Шольц также поздравил блог ХДС/ХСС и председателя ХДС Фридриха Мерца с победой. Ранее стало известно, что экзит-полы прогнозируют победу ХДС/ХСС.
Досрочные парламентские выборы состоялись в Германии в воскресенье. Избирательные участки начали свою работу в восемь утра по местному времени и закрылись в 18:00.
Досрочные парламентские выборы в Германии состоялись 23 февраля 2025 года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.