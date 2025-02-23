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Канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение партии СДПГ на выборах в бундестаг

Шольц признал поражение на выборах
0:45
Мир

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг, об этом пишет РИА Новости. Шольц отметил, что результат выборов оказался для СДПГ печальным, и сообщил, что и он несет ответственность за поражение.

Олаф Шольц
Фото: Веб-сайт правительства Германии
Олаф Шольц

Шольц также поздравил блог ХДС/ХСС и председателя ХДС Фридриха Мерца с победой. Ранее стало известно, что экзит-полы прогнозируют победу ХДС/ХСС.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Германии в воскресенье. Избирательные участки начали свою работу в восемь утра по местному времени и закрылись в 18:00.

Уточнения

Досрочные парламентские выборы в Германии состоялись 23 февраля 2025 года.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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