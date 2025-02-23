Экзит-пол: блок ХДС/ХСС выигрывает выборы в бундестаг, а СДПГ занимает третье место

Блок ХДС/ХСС, возглавляемый Фридрихом Мерцем, лидирует на выборах в бундестаг с 29%, согласно данным экзит-пола социологического института Infratest dimap. Об этом пишут РИА Новости.
На втором месте находится партия "Альтернатива для Германии", возглавляемая Алисой Вайдель с 19,5%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая действующим канцлером Олафом Шольцем, занимает третье место с 16%.
Четвертое место, по данным экзит-пола, занимают "Зеленые", возглавляемые действующим вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, с результатом в 13,5%. Партия "Левые" набирает 8,5%.
На выборах в бундестаг в 2021 году СДПГ получила 25,7%, блок ХДС/ХСС — 24,2%.
Досрочные парламентские выборы в Германии проходят 23 февраля 2025 года.
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