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Упрощение поездок: Россия и Мьянма готовятся к отмене виз на срок до 30 дней

Безвизовый режим между Россией и Мьянмой: подписание соглашения ожидается в марте
1:10
Мир

Минэкономразвития России намерено заключить договор о взаимной отмене виз с Мьянмой уже в марте 2024 года. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе работы 5-й сессии межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

Мьянма
Фото: retas.de by Thomas Schoch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мьянма

По словам министра, документ находится на финальной стадии согласования. После внесения технических правок со стороны МИД РФ текст направлен мьянманским партнерам, ответ от которых ожидается в ближайшее время. Решетников выразил уверенность, что подписание состоится в запланированные сроки.

Он напомнил, что для граждан России въезд в Мьянму уже упрощён — виза не требуется. Граждане азиатской страны, в свою очередь, могут посещать РФ по электронному разрешению. Новое соглашение предусматривает полную отмену визовых формальностей для краткосрочных поездок (до 30 дней) с обеих сторон. Договор будет иметь бессрочный характер, но при этом допускает возможность пересмотра условий по взаимному запросу.

Уточнения

Мья́нма (бирм. မြန်မာ [mˈjəmà]), официальное название — Респу́блика Сою́з Мья́нма (бирм. ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် [pjìˈdàʊɴzṵ θàɴˈməda̰ mˈjəmà nàɪɴŋàɴˈdɔ̀] Пьидаунзу Мьянма Найнгандо) — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай. Ранее (до 1989 года) страна была известна как Би́рма.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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