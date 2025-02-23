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Болтон о Трампе: "Он верит в дружбу с Путиным"

"Сильный лидер": Чем именно Путин восхищает Дональда Трампа
1:20
Мир

С момента встречи с Владимиром Путиным в 2018 году Дональд Трамп, по данным The Wall Street Journal, демонстрирует устойчивое уважение к российскому лидеру, близкое к восхищению. Как сообщает издание со ссылкой на бывших советников экс-президента США, Трамп неоднократно подчеркивал силу и контроль Путина над страной, что, по его мнению, характеризует идеального руководителя.

Президент США Дональд Трамп
Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп

Экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон в интервью WSJ отметил, что во время первого президентского срока команда Трампа безуспешно пыталась скорректировать его отношение к Москве. Несмотря на рекомендации проявлять осторожность, американский политик продолжал считать отношения с Путиным дружескими.

Ранее Трамп назвал конструктивным свой последний телефонный диалог с российским коллегой, состоявшийся 12 февраля. В ходе беседы лидеры обсудили пути деэскалации в зоне СВО. Согласно заявлению Кремля, Трамп поддержал идею скорейшего прекращения боевых действий и поиска компромисса. Путин, в свою очередь, указал на важность устранения коренных причин кризиса, согласившись с необходимостью долгосрочного урегулирования через переговоры.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США. Второй президент в истории США (после Гровера Кливленда), занимающий пост два срока с перерывом и, соответственно, получивший двойную нумерацию, и первый, кому удалось это сделать, будучи избранным кандидатом от Республиканской партии. После второй инаугурации стал самым пожилым президентом США. Владелец The Trump Organization (1971—2017).
 

Джон Роберт Болтон II (англ. John Robert Bolton II; род. 20 ноября 1948, Балтимор, Мэриленд, США) — государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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