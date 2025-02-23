WhatsApp готовит масштабное обновление дизайна: смена цвета и новые обои

Популярный мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta* готовится к масштабному обновлению, которое кардинально изменит привычный облик приложения. Об этом пишет vsebudet.art.
Пользователи, уставшие от строгого зеленого дизайна, смогут наконец-то вдохнуть новую жизнь в свои чаты. Грядущее обновление предоставит возможность индивидуализировать визуальное оформление как никогда раньше.
Разработчики анонсировали добавление целых 30 новых обоев для чатов, а также функцию установки любой фотографии в качестве фона.
Но главное стандартную зеленую палитру можно будет заменить на любую другую цветовую комбинацию, что позволит пользователям максимально адаптировать приложение под свои предпочтения и настроение.
Таким образом, WhatsApp стремится предоставить пользователям полный контроль над внешним видом мессенджера, делая его максимально удобным и персонализированным.
Тестирование обновления началось в Швейцарии, но разработчики обещают, что в ближайшее время "разноцветный" WhatsApp станет доступен пользователям по всему миру.
Российским пользователям остается только дождаться, когда обновление доберется и до них, чтобы преобразить свой опыт использования мессенджера.
Meta* признана экстремистской и запрещена в РФ.
Meta Platforms Inc. (до 28 октября 2021 года — Facebook Inc.) — американская транснациональная холдинговая компания, владеющая технологическим конгломератом и расположенная в Менло-Парке, Калифорния. Является материнской организацией Facebook, Instagram, WhatsApp и Reality Labs.
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