WhatsApp готовит масштабное обновление дизайна: смена цвета и новые обои

WhatsApp станет другим: ждите глобальное обновление смены цветов и новые обои

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Популярный мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta* готовится к масштабному обновлению, которое кардинально изменит привычный облик приложения. Об этом пишет vsebudet.art.

Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ WhatsApp

Пользователи, уставшие от строгого зеленого дизайна, смогут наконец-то вдохнуть новую жизнь в свои чаты. Грядущее обновление предоставит возможность индивидуализировать визуальное оформление как никогда раньше.

Разработчики анонсировали добавление целых 30 новых обоев для чатов, а также функцию установки любой фотографии в качестве фона.

Но главное стандартную зеленую палитру можно будет заменить на любую другую цветовую комбинацию, что позволит пользователям максимально адаптировать приложение под свои предпочтения и настроение.

Таким образом, WhatsApp стремится предоставить пользователям полный контроль над внешним видом мессенджера, делая его максимально удобным и персонализированным.

Тестирование обновления началось в Швейцарии, но разработчики обещают, что в ближайшее время "разноцветный" WhatsApp станет доступен пользователям по всему миру.

Российским пользователям остается только дождаться, когда обновление доберется и до них, чтобы преобразить свой опыт использования мессенджера.

Meta* признана экстремистской и запрещена в РФ.

Уточнения

Meta Platforms Inc. (до 28 октября 2021 года — Facebook Inc.) — американская транснациональная холдинговая компания, владеющая технологическим конгломератом и расположенная в Менло-Парке, Калифорния. Является материнской организацией Facebook, Instagram, WhatsApp и Reality Labs.

