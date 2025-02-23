Google планирует интеграцию биткоин-кошельков: риски и перспективы

Забудьте о сложных биржах: Google сделает покупку биткоина проще, чем заказ пиццы?

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Интеграция биткоин-кошельков в экосистему Google вызывает бурные дискуссии в криптовалютном сообществе. Об этом пишет miranews.ru.

Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

Компания рассматривает возможность предоставить пользователям доступ к криптовалютным активам непосредственно через их Google аккаунты, потенциально интегрируя функционал в Google Pay.

Это, безусловно, откроет двери в мир криптовалют для огромной аудитории, упростив процесс покупки, хранения и использования цифровых активов.

Однако, несмотря на перспективные возможности, такой шаг поднимает ряд серьезных вопросов. Обеспечение безопасности и конфиденциальности пользовательских данных становится первостепенной задачей, особенно учитывая репутацию Google в отношении сбора данных.

Централизованное хранение закрытых ключей, пусть и с использованием передовых технологий шифрования, идет вразрез с основополагающим принципом биткоина самоконтролем над своими средствами.

В конечном итоге, успех интеграции Google с биткоином будет зависеть от способности компании найти баланс между удобством использования и сохранением ключевых принципов децентрализации и конфиденциальности, на которых построена вся криптовалютная экосистема.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.



