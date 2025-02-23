В США за 50 лет не достигли успехов в борьбе с онкологией

Цена жизни: Почему в США не могут найти лекарство от рака, несмотря на огромные инвестиции

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Несмотря на принятие Национального закона об онкологии в 1971 году, Соединенные Штаты до сих пор не нашли эффективного решения в борьбе с раком. Об этом пишет издание miranews.ru.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раковые клетки

Ученый-онколог из Бруклинского национального университета Нафис Хасан считает, что победа над этим заболеванием еще далека.

По его мнению, современные исследования больше сосредоточены на лечении отдельных пациентов, чем на снижении общего уровня заболеваемости.

Хотя открытие структуры ДНК в 1950 году стало важным шагом в молекулярной биологии, активные научные разработки начались лишь в конце 1970-х. Согласно преобладающей теории, рак возникает из-за мутаций клеток или подавления генов.

В 1982 году Роберт Вайнберг обнаружил ключевой элемент при изучении тканей рака мочевого пузыря, а годом позже была идентифицирована категория белков, играющих роль в канцерогенезе.

Однако спустя четыре десятилетия Вайнберг признал, что снижение смертности от рака больше зависит от сокращения числа заболевших, чем от эффективности лечения.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.





Карцинома (др.-греч. καρκίνος — «рак», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов). По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от этого заболевания умерли 9 600 000 человек.

