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Город Буритикупу медленно погружается под землю

Город может затянуть в воронку: Буритикупу медленно погружается под землю
0:50
Мир

Город (муниципалитет) Буритикупу, расположенный на северо-восточной оконечности бразильской Амазонии, медленно погружается под землю. Муниципальные власти объявили чрезвычайное положение. Дома около 1200 человек из 55 000, проживающих в городе, вскоре могут провалиться под землю.

муниципалитет Буритикупу
Фото: Веб-страница муниципалитета Буритикупу на сайте правительства Бразилии
муниципалитет Буритикупу

За последние несколько месяцев размеры воронки увеличились в геометрической прогрессии, значительно приблизившись к жилым домам, об этом говорится в указе о чрезвычайной ситуации, изданном местными властями.

Несколько зданий уже разрушены. Недавние провалы являются обострением проблемы, которую жители Буритикупу в штате Мараньяо наблюдали в течение последних 30 лет, поскольку дожди медленно размывали почвы. 

Уточнения

Буритикупу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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