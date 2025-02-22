Город Буритикупу медленно погружается под землю

Город (муниципалитет) Буритикупу, расположенный на северо-восточной оконечности бразильской Амазонии, медленно погружается под землю. Муниципальные власти объявили чрезвычайное положение. Дома около 1200 человек из 55 000, проживающих в городе, вскоре могут провалиться под землю.
За последние несколько месяцев размеры воронки увеличились в геометрической прогрессии, значительно приблизившись к жилым домам, об этом говорится в указе о чрезвычайной ситуации, изданном местными властями.
Несколько зданий уже разрушены. Недавние провалы являются обострением проблемы, которую жители Буритикупу в штате Мараньяо наблюдали в течение последних 30 лет, поскольку дожди медленно размывали почвы.
Буритикупу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
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