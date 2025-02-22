Китай успешно отправил на орбиту коммуникационный спутник с использование ракеты CZ-3B.

Китайская Народная Республика успешно вывела на орбиту коммуникационный спутник. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Запуск был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань с использование ракеты CZ-3B.
Ракета CZ-3B ("Чанчжэн-3-б") — это трехступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 4,2 м. Длина ракеты составляет 56,3 м, и она может вывести до 12 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту. Обычно эти ракеты используются для отправки спутников на геостационарную переходную орбиту. Об этом пишет ТАСС.
Пекин активно развивает свою космическую программу, включая разработку метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, а также технологии для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты работают над проектами по исследованию астероидов и Марса.
Искусственный спутник Земли (ИСЗ) — космический летательный аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите.
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