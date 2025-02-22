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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует огласить сроки повышения военных расходов

Расскажет Трампу? Кир Стармер планирует огласить сроки повышения военных расходов
Мир

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует во время визита в Вашингтон 27 февраля огласить сроки повышения военных расходов до 2,5% ВВП с текущих 2,3%. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на источники. Лондон намерен достичь этой цели к 2030 году.

Флаг Великобритании
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
Флаг Великобритании

Ранее Стармер неоднократно заявлял о желании увеличить военные расходы до 2,5% ВВП, однако не указывал конкретные временные рамки. Ранее СМИ писали, что премьер-министр Великобритании хочет повлиять на Дональда Трампа в вопросе отношений США и Европы.

Президент США Дональд Трамп недавно назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором из-за отказа проводить выборы. Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия. Эти пошлины затронут экспорт стран Евросоюза, они могут нанести убытки на сумму не менее 28 миллиардов евро, об этом писали СМИ.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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