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Китай намерен поддерживать крепкие дружественные отношения с Россией

Крепкие дружественные отношения с Россией: министр иностранных дел Китая сделал заявление
0:49
Мир

Китай намерен поддерживать крепкие дружественные отношения с Россией, вне зависимости от изменений на международной арене, а также строить справедливый многополярный мир. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И. Министр заявил, что как бы не менялась ситуация, основы китайско-российской дружбы нерушимы, а международные моральные обязательства великих держав непоколебимы. Об этом пишут ТАСС.

Флаг Китая
Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ
Флаг Китая

Ван И заявил, что Пекин и Москва намерены использовать благоприятные возможности для углубления стратегического сотрудничества, формирования объективного восприятия истории. Известно, что помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь заявлял, что у Пекина и Москвы блестящие перспективы развития отношений.

Уточнения

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики — государственный внешнеполитический орган Китайской Народной Республики (КНР), ведает вопросами внешних отношений Правительства КНР с правительствами иностранных государств, а также межправительственными международными организациями.
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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