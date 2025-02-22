Бунт на корабле. Зеленский не заключил сделку с США о полезных ископаемых, — подробности

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Владимир Зеленский не стал заключать сделку с США о полезных ископаемых.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский

По его словам, данное соглашение не является партнерством, а содержит только "односторонние обязательства Украины". В его офисе также заявили, что подписание соглашения о месторождениях сегодня не произойдёт, поскольку не решены вопросы о гарантиях безопасности.

Дональд Трамп хочет подписать соглашение о доступе Штатов к украинским природным ресурсам на $500 млрд в качестве компенсации за уже помощь. Зеленский "пожалеет", если не подпишет соглашение, сказал глава США. В случае отказа американцы отключат "Старлинк" в зоне СВО.

Ранее Зеленский говорил, что не подпишет соглашение. Трамписты обвинили его во лжи: обещал им подписать соглашение, а потом публично раскритиковал его.