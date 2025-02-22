Президент Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов и еще несколько генералов

Президент США Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов Брауна и отправил в отставку пятерых других адмиралов и генералов в ходе смены военного руководства США. Дональд Трамп поблагодарил бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов за работу.
Министр обороны Пит Хегсет скептически относился к Брауну до того, как возглавил Пентагон. Об этом пишет Reuters. Трамп заявил в своем посте в социальной сети Truth Social, что выдвинет бывшего генерал-лейтенанта Дэна Кейна на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов. Демократы осудили решение республиканца Трампа.
Председатель объединённого комитета начальников штабов согласно законам США — самый высокопоставленный военный офицер вооружённых сил США и главный военный советник президента США, Совета национальной безопасности США и министра обороны.
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