Президент Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов и еще несколько генералов

Увольнения продолжаются.Трамп снял с должностей несколько генералов

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент США Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов Брауна и отправил в отставку пятерых других адмиралов и генералов в ходе смены военного руководства США. Дональд Трамп поблагодарил бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов за работу.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Министр обороны Пит Хегсет скептически относился к Брауну до того, как возглавил Пентагон. Об этом пишет Reuters. Трамп заявил в своем посте в социальной сети Truth Social, что выдвинет бывшего генерал-лейтенанта Дэна Кейна на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов. Демократы осудили решение республиканца Трампа.

Уточнения

Председатель объединённого комитета начальников штабов согласно законам США — самый высокопоставленный военный офицер вооружённых сил США и главный военный советник президента США, Совета национальной безопасности США и министра обороны.

