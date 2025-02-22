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Снегопад в Стамбуле продолжается уже несколько дней. Сотни авиарейсов отменены, школы закрыты, транзит судов через пролив Босфор приостановлен

Сотни авиарейсов отменены, школы закрыты: снегопад в Стамбуле длится уже несколько дней
1:36
Мир

Власти Стамбула приняли решение отменить занятия в школах из-за сильного снегопада, также отменены сотни авиарейсов. Согласно прогнозам турецких синоптиков, сугробы могут появиться в Стамбуле на этой неделе вследствие четырехдневного снегопада и резкого снижения температуры. В некоторых районах города уже образовался устойчивый снежный покров, а в других снег растаял, но синоптики прогнозируют, что снег покроет весь город. Об этом пишет РИА Новости.

Турция
Фото: Веб-страница города Хаккяри на сайте правительства Турции
Турция

Ранее губернатор провинции Стамбул Давут Гюль сообщил, что в пятницу, как и в четверг, все школы и детские сады города будут закрыты. Университеты примут решение о закрытии занятий в индивидуальном порядке. 

Кроме того, транзит судов через пролив Босфор приостановлен в обе стороны из-за низкой видимости и снегопада, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта Турции. По данным пресс-службы губернатора, с начала снежной бури 19 февраля в городе произошло 139 ДТП с пострадавшими. 

Ожидается, что снегопад прекратится к понедельнику, так же как и сильный ветер, местами ураганный до 70 километров в час.

Аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула сообщил об отмене 30% запланированных на пятницу и субботу внутренних и международных авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. В Стамбульском аэропорту также продолжаются отмены рейсов уже несколько дней.

Уточнения

Снегопад — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде снега, мелких кристаллов льда.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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