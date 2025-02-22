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Помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь оценил состояние отношений России и Китая

Блестящие перспективы развития: в КНР высказались о перспективах отношений России и Китая
1:22
Мир

У Пекина и Москвы блестящие перспективы развития отношений, об этом сообщил помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь. 

Флаг Китая
Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ
Флаг Китая

В пятницу в Китайской академии международных проблем был представлен доклад "Китайско-российские отношения в новую эпоху", в котором ведущие эксперты КНР проанализировали современное развитие отношений между Россией и Китаем.

На этом мероприятии выступили посол России в Китае Игорь Моргулов, помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь. По словам Лю Биня, у китайско-российских отношений в новую эпоху есть широкие перспективы, которые открываются благодаря новой исторической отправной точке и новым возможностям. Он подчеркнул, что взаимное политическое доверие между странами продолжает укрепляться под руководством лидеров КНР и РФ.

В своем выступлении Игорь Моргулов отметил, что российско-китайское партнерство уверенно развивается и подает пример конструктивного и ответственного взаимодействия крупных держав в новом тысячелетии. Он сообщил, что по глубине и степени взаимного доверия сегодняшний российско-китайский диалог не уступает отношениям образца 50-х годов прошлого века, и даже превосходит их. Об этом пишет РИА Новости.

Уточнения

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики — государственный внешнеполитический орган Китайской Народной Республики (КНР), ведает вопросами внешних отношений Правительства КНР с правительствами иностранных государств, а также межправительственными международными организациями.
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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