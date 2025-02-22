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Евросоюз может понести ущерб в размере как минимум 28 миллиардов евро из-за введенных президентом США пошлин

ЕС может обеднеть из-за пошлин Трампа
1:03
Мир

Евросоюз может понести ущерб в размере как минимум 28 миллиардов евро из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт стали и алюминия.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Евросоюз считает, что первая волна пошлин Трампа на сталь и алюминий может нанести ущерб экспорту ЕС на сумму не менее 28 миллиардов евро, что может привести к серьезной эскалации в торговой войне. Об этом пишет Bloomberg.

Европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в пятницу провел брифинг для послов блока после своего визита в Вашингтон и предупредил их о том, что ситуация с пошлинами остается неопределенной, объем и размер пошлин могут измениться.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и алюминия. Эти пошлины будут применяться ко всем странам, поставляющим эти металлы в Соединенные Штаты Америки.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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