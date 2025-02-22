Энергетика и медицина: Новые векторы российско-сербского партнерства

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Торговля России и Сербии: от спада к новым горизонтам
1:59
Мир

В последние три года объем торговли между Россией и Сербией сократился. Основной причиной стали западные санкции, повлиявшие на логистику и транспортные маршруты. Тем не менее, сербская сторона выражает уверенность в восстановлении экономических связей до рекордных значений, зафиксированных в 2022 году. Об этом заявил министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович.

Флаг Сербии
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Сербии

По словам чиновника, пиковый показатель двустороннего товарооборота в €4,3 млрд был достигнут в 2022 году. Однако после начала СВО возникли сложности, которые привели к снижению динамики. Попович подчеркнул, что ключевым шагом к преодолению кризиса стало заседание межправительственной комиссии в Санкт-Петербурге в 2024 году. Он также отметил эффективное взаимодействие с российским коллегой — главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Министр выразил убежденность, что в ближайшие годы объемы торговли не только вернутся к прежним уровням, но и установят новые рекорды. Среди приоритетных отраслей он выделил энергетику, включая поставки газа и нефти, а также сельское хозяйство и пищевую промышленность. Отдельно Попович упомянул сотрудничество в сфере здравоохранения, напомнив о соглашении с корпорацией "Росатом" по созданию центра ядерной медицины. Этот проект, по его словам, имеет критическое значение для лечения онкологических заболеваний.

Кроме экономических аспектов, чиновник обратил внимание на укрепление культурных и спортивных связей между странами. По его мнению, текущие достижения — лишь начальный этап развития отношений, которые продолжают улучшаться с каждым годом.

Уточнения

Се́рбия (серб. Србија / Srbija [sř̩bija], ), официально — Респу́блика Се́рбия (серб. Репу̀блика Ср̀бија / Republika Srbija [repǔblika sř̩bija], ) — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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