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Конец эпохи: США перестали быть ядром глобалистов

1:57
Мир

Военный эксперт Константин Сивков, в беседе с изданием "Военное дело", выразил мнение о том, что главные опасения Европы начинают оправдываться после телефонного разговора президентов России и США. По его словам, единая элита Запада оказалась расколотой.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Сивков пояснил, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом военно-экономическое ядро западного мира в лице США стало антиглобалистским. Он отметил, что нынешняя власть в США близка позициям России и ее президента Владимира Путина, так как и они являются антиглобалистами. Остальной западный мир, возглавляемый Британией, остается глобалистическим.

Эксперт указал, что европейские элиты были особенно раздражены тем, как Трамп продемонстрировал в разговоре с Путиным пренебрежение к глобалистской Европе и Британии. Трамп дал понять, что США не будут ориентироваться на мнение Европы и будут действовать самостоятельно.

По мнению Сивкова, этот разговор означал для глобалистов намечающуюся "Ялту-2", где главными игроками будут только Трамп и Путин, а Европа окажется лишь статистом, которого будут делить. Он подчеркнул, что весь ужас ситуации заключается в том, что США всегда выступали в роли военно-экономического ядра глобалистов Запада, но теперь этот потенциал у них отсутствует.

Сивков продолжил, что в условиях, когда финансы начинают сталкиваться с реальной военной силой США и, тем более, России, никакие усилия Британии не могут противостоять этим силам. Он также заявил, что шансов у глобалистов повлиять на решение украинского вопроса больше нет. Глобалисты столкнулись с тяжелым поражением и фактически остались без промышленной и силовой поддержки США, ничего не смогли сделать с Россией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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