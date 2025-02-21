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США намерены сократить численность своей дипломатической миссии в Китае

Трамп снижает расходы? США намерены сократить численность своей дипломатической миссии в Китае
0:48
Мир

США намерены сократить численность своей дипломатической миссии в Китае на 10%, сообщила в среду газета South China Morning Post со ссылкой на источник. Американские дипломаты, работающие в Китае, а также местные сотрудники могут быть уведомлены уже в пятницу о сокращении штата.

Флаг Китая
Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ
Флаг Китая

Сокращения коснутся посольства в Пекине и консульств в Гуанчжоу, Шанхае, Шеньяне, Ухане, Гонконге. Reuters пишет, что руководство представительства США в Китае разослало сотрудникам сообщение, опровергающее подготовку сокращения.

Ранее Reuters писало, что администрация президента Дональда Трампа обратилась к посольствам США по всему миру с просьбой подготовиться к сокращению сотрудников. 

 

Уточнения

Посольство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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