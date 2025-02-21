СМИ пишут, что за месяц из США депортировано 37660 человек

Число депортированных из США мигрантов снизилось? СМИ пишут, что за месяц депортировано 37660 человек

За первый месяц пребывания Трампа в должности президента из США депортировано 37660 человек, что ниже среднемесячного показателя за 2024 год при президентстве Байдена. Об этом пишет Reuters.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что число депортаций может возрасти в ближайшие месяцы. Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что число депортированных во времена президентства Байдена оказалось искусственно завышенным.

Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал депортировать миллионы нелегальных иммигрантов. Как пишет Reuters, первоначальные данные свидетельствуют о том, что Трампу может быть трудно справиться с выполнением этого обещания.

В 2024 году конфликт между Техасом и федеральным правительством США обострился после решения суда. 22 января 2024 года суд постановил, что установка колючей проволоки на границе с Мексикой является незаконной и должна быть снесена.

Уточнения

Миграционный кризис в Техасе в 2024 году — конфликт между властями штата Техас, нелегальными мигрантами, правительством США.

