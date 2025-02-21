СМИ пишут, что за месяц из США депортировано 37660 человек

За первый месяц пребывания Трампа в должности президента из США депортировано 37660 человек, что ниже среднемесячного показателя за 2024 год при президентстве Байдена. Об этом пишет Reuters.
Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что число депортаций может возрасти в ближайшие месяцы. Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что число депортированных во времена президентства Байдена оказалось искусственно завышенным.
Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал депортировать миллионы нелегальных иммигрантов. Как пишет Reuters, первоначальные данные свидетельствуют о том, что Трампу может быть трудно справиться с выполнением этого обещания.
В 2024 году конфликт между Техасом и федеральным правительством США обострился после решения суда. 22 января 2024 года суд постановил, что установка колючей проволоки на границе с Мексикой является незаконной и должна быть снесена.
Миграционный кризис в Техасе в 2024 году — конфликт между властями штата Техас, нелегальными мигрантами, правительством США.
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