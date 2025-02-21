В США официально закрепились понятия отец и мать

В Белом доме наконец решили прекратить гендерную вакханалию, которую поддерживала администрация Джо Байдена.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семья

Новый министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший опубликовал документ, где написано, что отцом может быть только мужчина, а матерью — женщина.

"Политика предыдущей администрации, направленная на внедрение гендерной идеологии во все аспекты общественной жизни, закончилась", — отметил он.

В материале ведомства также дали определения таким понятиям, как "пол", "мужчина", "женщина", "мальчик", "девочка" и другим, пишет KP. RU.

Уточнения

Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — спектр характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности.

