Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бербок хочет надавить на Трампа
Первого человекоподобного робота с биомеханическими мышцами создали в США
Секрет ботанического сада: какое растение признано самым опасным в 2025 году?
Как похудеть за 3 дня? Тайна похудения по методу голодания
Любимая одежда села после стирки? 5 способов вернуть ей прежний размер
Забудьте о невкусной говядине: скрещивание пород коров Нелора и Галловея — прорыв в животноводстве
Проверь свою физическую форму за 60 секунд! Сколько шагов для этого нужно пройти?
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты
Какие сыры помогут похудеть и сохранить здоровье: секреты от доктора Мясникова

В США официально закрепились понятия отец и мать

Мир

В Белом доме наконец решили прекратить гендерную вакханалию, которую поддерживала администрация Джо Байдена.

семья
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семья

Новый министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший опубликовал документ, где написано, что отцом может быть только мужчина, а матерью — женщина.

"Политика предыдущей администрации, направленная на внедрение гендерной идеологии во все аспекты общественной жизни, закончилась", — отметил он.

В материале ведомства также дали определения таким понятиям, как "пол", "мужчина", "женщина", "мальчик", "девочка" и другим, пишет KP. RU.

Уточнения

Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — спектр характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Садоводство, цветоводство
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка Аудио 
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Здоровье
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму Аудио 
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Авто
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Последние материалы
Бербок хочет надавить на Трампа
В США официально закрепились понятия отец и мать
Первого человекоподобного робота с биомеханическими мышцами создали в США
Секрет ботанического сада: какое растение признано самым опасным в 2025 году?
Как похудеть за 3 дня? Тайна похудения по методу голодания
Любимая одежда села после стирки? 5 способов вернуть ей прежний размер
Забудьте о невкусной говядине: скрещивание пород коров Нелора и Галловея — прорыв в животноводстве
Проверь свою физическую форму за 60 секунд! Сколько шагов для этого нужно пройти?
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты
Какие сыры помогут похудеть и сохранить здоровье: секреты от доктора Мясникова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.