Анналена Бербок призвала усилить давление на США и Дональда Трампа

Бербок хочет надавить на Трампа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском, призвала усилить давление на США. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: Сайт правительства Германии Анналена Бербок

В контексте германо-американских отношений необходимо дождаться дальнейшего развития событий, так как ничего ещё не решено, заявила Бербок. Она сказала, что Германия увеличит давление на США, чтобы они осознали, что могут потерять, если перестанут поддерживать ЕС.

Президент Дональд Трамп недавно назвал Владимира Зеленского диктатором.

Во вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США.

На переговорах со стороны США участвовали государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Со стороны России в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, советник президента России по внешней политике Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Уточнения

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности является главным советником Президента США по вопросам национальной безопасности. Является членом Совета национальной безопасности США, который входит в Исполнительный офис Президента США.

