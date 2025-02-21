Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первого человекоподобного робота с биомеханическими мышцами создали в США
Секрет ботанического сада: какое растение признано самым опасным в 2025 году?
Как похудеть за 3 дня? Тайна похудения по методу голодания
Любимая одежда села после стирки? 5 способов вернуть ей прежний размер
Забудьте о невкусной говядине: скрещивание пород коров Нелора и Галловея — прорыв в животноводстве
Проверь свою физическую форму за 60 секунд! Сколько шагов для этого нужно пройти?
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты
Какие сыры помогут похудеть и сохранить здоровье: секреты от доктора Мясникова
Семь подушек безопасности в Ford Ranger Black: узнайте, что спасёт в случае аварии

Анналена Бербок призвала усилить давление на США и Дональда Трампа

Бербок хочет надавить на Трампа
Мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском, призвала усилить давление на США. Об этом пишут РИА Новости.

Анналена Бербок
Фото: Сайт правительства Германии
Анналена Бербок

В контексте германо-американских отношений необходимо дождаться дальнейшего развития событий, так как ничего ещё не решено, заявила Бербок. Она сказала, что Германия увеличит давление на США, чтобы они осознали, что могут потерять, если перестанут поддерживать ЕС.

Президент Дональд Трамп недавно назвал Владимира Зеленского диктатором.

Во вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США.

На переговорах со стороны США участвовали государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Со стороны России в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, советник президента России по внешней политике Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Уточнения

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности является главным советником Президента США по вопросам национальной безопасности. Является членом Совета национальной безопасности США, который входит в Исполнительный офис Президента США.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Садоводство, цветоводство
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка Аудио 
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Здоровье
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму Аудио 
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Авто
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Последние материалы
Бербок хочет надавить на Трампа
Первого человекоподобного робота с биомеханическими мышцами создали в США
Секрет ботанического сада: какое растение признано самым опасным в 2025 году?
Как похудеть за 3 дня? Тайна похудения по методу голодания
Любимая одежда села после стирки? 5 способов вернуть ей прежний размер
Забудьте о невкусной говядине: скрещивание пород коров Нелора и Галловея — прорыв в животноводстве
Проверь свою физическую форму за 60 секунд! Сколько шагов для этого нужно пройти?
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты
Какие сыры помогут похудеть и сохранить здоровье: секреты от доктора Мясникова
Семь подушек безопасности в Ford Ranger Black: узнайте, что спасёт в случае аварии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.