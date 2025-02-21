Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что высокие цены на энергоресурсы могут привести к краху европейской экономики, об этом пишут РИА Новости. Орбан отметил, что, несмотря на прошлогоднее соглашение в Будапеште о необходимости снижения цен на энергоносители, скорее всего, этого не будет.
Он выразил опасения, что Европе придется продолжать сталкиваться с высокими ценами, что негативно скажется на экономике. В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС выше, чем в Китае и США.
Ранее Виктор Орбан выразил готовность заключить экономическую сделку с США.
Правительство Венгрии — главный орган исполнительной власти страны, несущий ответственность перед парламентом.
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