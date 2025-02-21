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Виктор Орбан заявил, что высокие цены на энергоресурсы могут привести к краху европейской экономики

Экономика ЕС может рухнуть, об этом заявил Виктор Орбан
0:43
Мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что высокие цены на энергоресурсы могут привести к краху европейской экономики, об этом пишут РИА Новости. Орбан отметил, что, несмотря на прошлогоднее соглашение в Будапеште о необходимости снижения цен на энергоносители, скорее всего, этого не будет.

Виктор Орбан
Фото: Веб-сайт правительства Венгрии
Виктор Орбан

Он выразил опасения, что Европе придется продолжать сталкиваться с высокими ценами, что негативно скажется на экономике. В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС выше, чем в Китае и США.

Ранее Виктор Орбан выразил готовность заключить экономическую сделку с США.

Уточнения

Правительство Венгрии  — главный орган исполнительной власти страны, несущий ответственность перед парламентом.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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